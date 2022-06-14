МОСКВА, 14 июн — ПРАЙМ. Немецкий концерн Siemens подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций этой страны, компания ищет решение проблемы, пишет издание Berliner Zeitung со ссылкой на представителя немецкой компании. Bloomberg: турбина "Северного потока" не вернулась в Германию

Ранее агентство Блумберг с ссылкой на источники сообщало, что ключевое оборудование для функционирования газопровода "Северный поток" не может вернуться после технического обслуживания из Канады из-за антироссийских санкций, поставки в Германию могут быть ограничены на некоторое время. По словам источника, вторая турбина, которая также должна пройти техническое обслуживание, не может быть отправлена за границу.

"Siemens Energy с 2009 года поставляет газовые турбины для компрессорной станции трубопровода "Северный поток" в России. Газовые турбины приводят в движение компрессоры, которые необходимы для повышения давления газа в трубопроводе. Речь идет о так называемых конвертированных авиационных газовых турбинах, которые собираются в Канаде и уже более десяти лет находятся в эксплуатации", — цитирует издание представителя компании.

Турбины проходят регулярный ремонт для нормальной работы трубопровода, турбина, которую не могут поставить в РФ, проходит ремонт на заводе Siemens Energy в Монреале, единственном заводе, на котором "по техническим причинам" возможны такие работы, уточнили в компании.

В силу канадского санкционного режима против РФ, поставка отремонтированной турбины "Газпрому" сейчас невозможна, заявил представитель компании.

"На этом фоне мы уведомили канадское и немецкое правительства и работаем над приемлемым решением", — заявил представитель Siemens.

Ранее во вторник "Газпром" сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" он сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности из-за задержек в работе немецкой Siemens.