МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Закрытие минимум на три месяца крупного завода сжижения природного газа в США, Freeport LNG, будет ежемесячно "выводить с рынка" 1,2 миллиона тонн сжиженного газа (СПГ), которых будет особенно не хватать в предстоящем отопительном сезоне, что будет соответственно влиять и на уровень цен на газ, прокомментировал РИА Новости замглавы Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач. Эксперт усомнился в реалистичности планов США по запуску завода СПГ

Накануне завод объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года. После этого сообщения биржевая цена газа в Европе взлетела на 20%, превысив отметку в 1000 долларов за тысячу кубометров газа.

"Мощность завода — около 15 миллионов тонн в год, соответственно, в месяц будет выпадать порядка 1,2 миллиона тонн, 1,6-1,7 миллиарда "кубов" газа в газообразном состоянии. Это не так уж много, но и это не так уж мало, порядка 20% мощностей Соединённых Штатов по экспорту. Это серьёзные объёмы, которых особенно в предстоящем отопительном сезоне будет рынку не хватать, и это будет, конечно, поддерживать цены", — сказал агентству Гривач.

Эксперт также объяснил, что несмотря на негативные эффекты для спроса и его достаточно слабый уровень в азиатских странах сейчас цены на газ уже держатся на уровнях, превосходящих во много раз показатели прошлых лет для начала летнего периода. "Для лета это всё равно рекордный уровень, и он абсолютно запретительный для потребителей, которые не могут особо использовать этот газ, социально стабильно оплачивать такие счета", — заключил он.

Компания Freeport LNG была основана в 2002 году миллиардером Майклом Смитом и занимается переработкой газа для таких компаний, как BP (BP.L), JERA, Kansai Electric (9503.T), Osaka Gas (9532.T), SK E&S и TotalEnergies. Компания обеспечивает около 20% переработки сжиженного природного газа (СПГ) в США. Завод может перерабатывать до 2,1 миллиарда кубических футов природного газа в сутки (bcfd) и при полной мощности экспортировать 15 миллионов тонн сжиженного газа в год (MTPA).

Всего же, по данным управления энергетической информации (EIA) министерства энергетики США, в прошлом году экспорт СПГ из США достиг рекордного уровня — 9,7 миллиарда кубических футов в сутки.