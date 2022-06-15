АНКАРА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики и природных ресурсов страны Фатих Донмез сообщил, что Турция начала переоценку месторождений в Черном море на предмет запасов газа, передает газета Yeni Şafak. Турция спускает в море первую трубу для доставки газа из Черного моря

По словам Донмеза, поскольку власти страны сосредоточили свое внимание на газовом месторождении Сакарья, речь идет о его скорейшей подготовке к добыче. При этом он отметил, что "сейсмические исследования, то есть съемка под землей, наши исследовательские работы также продолжаются и есть положительные отзывы.

По словам министра, с 2005 по 2015 год бурение проводилось 6-7 международными нефтяными компаниями, но до разведки дело не дошло.

"Мы сейчас переоцениваем эти области. Это откроет для нас новые горизонты. Надеюсь, это откроет двери для новых хороших новостей, мы в это верим, нам нужно быть немного терпеливее", — цитирует слова Донмеза газета Yeni Şafak.

Турция в понедельник спустила в море первую трубу, по которой природный газ с месторождения Сакарья в Черном море будет доставляться на сушу. Турция вложит почти 10 миллиардов долларов в проект по добыче и транспортировке 540 миллиардов кубометров газа в Черном море, сообщала ранее газета "Сабах". Общая длина морской части газопровода от турецкого газового месторождения Сакарья на шельфе Черного моря до порта Фильос составит 155 километров. По планам, первый газ с месторождения должен поступить в Турцию в 2023 году.