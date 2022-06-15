МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют, что поставки газа по "Северному потоку" в среду ожидаются на уровне 100 миллионов кубометров на фоне ограничений на компрессорной станции (КС) "Портовая". Bloomberg: турбина "Северного потока" не вернулась в Германию

Компания "Газпром" сообщила 14 июня, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата (ГПА) на КС, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Концерн подтвердил, что не может доставить газовую турбину для газопровода "Северный поток" после ремонта в Канаде из-за антироссийских санкций. В итоге поставки по магистрали могут вестись только в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Заявки на газовые сутки 15 июня свидетельствуют, что поставки по газопроводу запланированы в объеме 99,5 миллиона кубометров. Днем ранее они составили 101,5 миллиона кубов. Для сравнения, майский уровень был примерно на 40% выше — около 170 миллионов кубометров в сутки.

Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — при этом остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит через ГИС "Суджа" на 15 июня составляет 41,9 миллиона кубометров. Вблизи этих значений транзит держится с конца мая. При этом поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как украинская сторона отклоняет их.

Ограничения в экспорте российского газа пока не влияют на заполнение подземных хранилищ в Европе, европейцы продолжают заполнять их в среднем на 0,3-0,5 процентного пункта в сутки. Так, по данным Gas Infrastructure Europe (GIE), на газовые сутки 13 июня (закончились в 7.00 мск утром 14 июня) "подземки" заполнены на 52,63% (рост за день на 0,36 процентного пункта). Общий объем газа в них составляет примерно 56,1 миллиарда кубометров.

Вместе с тем во вторник ветрогенерация в Евросоюзе вновь просела. По данным WindEurope, 14 июня объем производства электроэнергии из ветра в Евросоюзе составил 8,7% от общего числа. В среднем на прошлой неделе показатель вырос на 4,3 процентного пункта, до 13,64%.