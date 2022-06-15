МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Газовые фьючерсы в Европе в первые минуты торгов среды превысили отметку в 1100 долларов за тысячу кубометров — впервые с 13 мая, и растут сейчас примерно на 5%, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE. Стало известно, как союзники подвели Европу с заменой российского газа

Июльские фьючерсы по индексу крупнейшего европейского хаба TTF открыли торги на уровне 1069 долларов за тысячу кубометров, что на 2,4% выше расчетной цены вторника (1043,5 доллара). Вскоре цены ускорили рост, достигнув максимально 1136,1 доллара (+8,9%). Сейчас цены держатся чуть ниже 1120 долларов.

Накануне цены на этой бирже сначала подскочили более чем на 9% на новостях об ограничении поставок "Газпрома" по "Северному потоку", а позднее — на 20%, превысив 1000 долларов за тысячу кубометров, на заявлении крупного завода сжижения газа в США, что его открытие после пожара отложено с трех недель до, минимум, трех месяцев. В итоге торги закрылись ростом газовых котировок на 15%.

В начале марта котировки газа в Европе из-за опасений запрета на импорт российских энергоресурсов четыре дня подряд обновляли исторические максимумы. Ценовой рекорд в 3892 доллара был достигнут 7 марта (+275% к 23 февраля), а расчетная цена по итогам дня составила 2560,7 доллара за тысячу кубометров (+146,5%).

Но затем котировки перешли к устойчивому снижению и 6 июня впервые за три месяца опустились ниже 900 долларов. Минимальная с конца февраля расчетная цена была зафиксирована в среду — 878,5 доллара за тысячу кубометров.