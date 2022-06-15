ТЕЛЬ-АВИВ, 15 июн — ПРАЙМ. Телерадиокомпания "КАН" сообщила, что Израиль подписал соглашение об экспорте природного газа в Европу. Биржевые цены на газ в Европе превысили 1100 долларов за тысячу кубов

Отмечается, что это происходит на фоне ситуации вокруг Украины.