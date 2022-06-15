БРЮССЕЛЬ, 15 июн — ПРАЙМ. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен написала в Twitter, что новое соглашение по газу с Египтом и Израилем позволит обеспечить энергетическую безопасность ЕС. СМИ: Израиль подписал соглашение об экспорте газа в Евросоюз

Она отметила, что соглашение позволит работать над стабильными поставками природного газа в ЕС из региона Восточного Средиземноморья и это будет способствовать энергетической безопасности Евросоюза.

Глава Еврокомиссии в настоящее время находится в поездке по странам Ближнего Востока, в ходе которой она посещает Израиль, Египет и Иорданию. Ранее она заявляла, что вопросы энергетики стоят в повестке турне.