С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн — ПРАЙМ. Количество заявок на газификацию продолжает расти и приблизилось к 900 тысячам, заявил генеральный директор "Газпром межрегионгаза" Сергей Густов. "Газпром" уведомил Eni о сокращении поставок газа на 15%

"Сегодня уже собрано почти 900 тысяч заявок от россиян на догазификацию", — сказал он в интервью телеканалу "Россия 24" во время Петербургского международного экономического форума.

Накануне "Газпром межрегионгаз" — единый оператор газификации — сообщал, что по данным на 1 июня получил чуть больше 850 тысяч заявок на газификацию, из которых заключено примерно 400 тысяч договоров и более трети — исполнено, то есть газовые сети подведены к земельным участкам заявителей.

Темпы строительства газопроводов последней мили — до домовладений в уже газифицированных населенных пунктах — выросли в несколько раз. В частности, в регионах, где газовые сети прокладывают организации "Газпром межрегионгаза", в мае исполнено 22,1 тысячи договоров — в 1,3 раза больше апрельского показателя и в 2,2 раза — мартовского, сообщала компания ранее.

Густов отметил, что количество заявок "растет лавинообразно". Это связано с подготовкой к отопительному сезону. Он также добавил, что заявку подать просто: надо предоставить три документа — паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом, — а после этого остается купить газовое оборудование — плиту, котел и счетчик.

Правительство по поручению президента начало внедрять социально ориентированную систему газификации в прошлом году. Она предполагает постепенный рост уровня газификации страны с 71% в 2020 году до 82,9% в 2030 году. В частности, ожидается, что в 2021-2022 годах домовладения в уже газифицированных регионах будут догазифицироваться ускоренными темпами, причем без привлечения средств граждан.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.