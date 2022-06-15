МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Добыча "Газпрома" за пять с половиной месяцев текущего года сократилась на 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 226 миллиардов кубометров газа, сообщается в Telegram-канале компании. "Газпром" наращивает экспорт газа в Китай по "Силе Сибири"

"С 1 января по 15 июня 2022 года "Газпром", по предварительным данным, добыл 226 миллиардов кубометров газа. Это на 6,4% (на 15,5 миллиарда кубометров газа) меньше, чем в прошлом году", — говорится в сообщении.

Поставки компании из газотранспортной системы на внутренний рынок находятся на уровне прошлого года.