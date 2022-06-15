МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Экспорт "Газпрома" в страны дальнего зарубежья за первые 5,5 месяцев 2022 года сократился на 28,9% — до 65,6 миллиарда кубометров газа, заявила компания. "Газпром" сократил добычу газа за 5,5 месяцев

"Экспорт в страны дальнего зарубежья составил 65,6 миллиарда кубических метров — на 28,9% (на 26,7 миллиарда кубических метров) меньше, чем за тот же период 2021 года. "Газпром" поставляет газ согласно подтвержденным заявкам", — сообщила компания.