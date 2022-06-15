МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические.
Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает решение России сократить поток газа по "Северному потоку 1" политическим.
"Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — ответил представитель на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.
https://1prime.ru/energy/20220615/837177707.html
Показать еще
Хотите получать самые важные новости экономики? Подпишитесь на обновления ПРАЙМ в вашем браузере.