МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Официальный представитель германского правительства Штеффен Хебештрайт на брифинге в Берлине сообщил, что канцлер ФРГ Олаф Шольц разделяет оценку профильного министра о том, что причины сокращения поставок газа по "Северному потоку" политические. Германия считает сокращение поставок по "Северному потоку 1" политическим

Вице-канцлер, министр экономики Германии Роберт Хабек заявил ранее, что считает решение России сократить поток газа по "Северному потоку 1" политическим.

"Канцлер Шольц следует оценке профильного министра экономики и климата в этом вопросе", — ответил представитель на вопрос о том, разделяет ли глава правительства данную оценку.