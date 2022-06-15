МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. "Газпром" сообщил в Telegram-канале, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на КС "Портовая" и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

Отмечается, что остановка газотурбинного двигателя связана с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта согласно предписанию Ростехнадзора и с учетом технического состояния двигателя.

"Суточная производительность КС "Портовая" с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки", — отмечается в сообщении.

Во вторник "Газпром" сообщал, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности из-за задержек в ремонте немецкой Siemens.