ПАРИЖ, 15 июн — ПРАЙМ. NL Times сообщила, что 432 ученых обратились с открытым письмом к правительству Нидерландов, в котором раскритиковали его решение начать совместно с ФРГ разработки месторождения газа в Северном море из-за негативного влияния на климат и призвали прекратить эту инициативу. В Италии оценили последствия сокращения поставок российского газа

По их мнению, этот план противоречит стремлению удержать глобальное потепление в рамках 1,5 градуса.

Они также отметили, что нидерландское правительство игнорирует призывы со стороны научного сообщества отказаться от разработки новых проектов по использованию ископаемого топлива, включая природный газ. Авторы письма ссылаются на отчет Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC), где говорится о том, что тепловые выбросы инфраструктур, работающих на ископаемом топливе, уже превышают температуру в 1,5 градуса.

"Мы, нижеподписавшиеся ученые и академики, работающие в голландских университетах, колледжах и исследовательских институтах, призываем правительство Нидерландов серьезно отнестись к климатическому кризису и немедленно прекратить выдачу лицензии новой инфраструктуре для добычи ископаемого топлива", — отмечается в письме.

Против разработок газового месторождения в Северном море выступили ранее власти Фризских островов. Они также обеспокоены возможными последствиями для природы и жителей островов.

Ранее Нидерланды и Германия приняли решение начать совместную разработку месторождения газа в Северном море, голландские власти выдали разрешение для своей части работ. Платформа для бурения скважин будет расположена в Северном море, в более чем 19 километрах к северу от островов Схирмонниког (Нидерланды) и Боркум (ФРГ). Первая добыча газа ожидается к концу 2024 года.