МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Министр энергетики России Николай Шульгинов сообщил, что производство и применение газовых турбин важно для будущего энергетики РФ, поскольку они эффективны и экологичны. Германия ведет переговоры с Канадой о поставках турбин "Северному потоку"

"Надо иметь в виду, что половина установленной мощности в России работает на газе. Нам важна судьба энергетики будущего и на каком оборудовании будет работать генерация. Мы считаем, что парогазовый цикл – более эффективный, подойдет комбинация газовых турбин и паровых турбин, эффективность возрастает и КПД такой установки намного выше, чем паросилового оборудования… Кроме того, газовые турбины более экологичны. В свете климатической повестки это очень важно", — заявил Шульгинов журналистам.

Николай Шульгинов посмотрел производственные объекты "Силовых машин" и провёл совещание по вопросам производства и применения российских газовых турбин.

"Мы сегодня обсуждали перспективы, исполнение контрактов сегодняшних и перспективы дальнейшего расширения линейки газовых турбин на "Силмаше", ну и в целом в России. И наметили некоторые пути, как мы будем дальше двигаться, в том смысле по новым отборам мощности", — добавил министр.

В РФ, помимо программы модернизации тепловых электростанций, планируют строительство новой генерации для реализации масштабных инвестиционных проектов.

Минэнерго отметило, что по итогам прошедшего совещания, энергетики формируют большой заказ на газовые турбины, поэтому важно удовлетворить этот спрос.