МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Большинство компаний Германии — 58% — не смогут в краткосрочной перспективе заменить российский газ, показывают результаты опроса, опубликованного в журнале Wirtschaftsdienst. Шольц считает причины сокращения поставок в "Северном потоке" политическими

Согласно результатам, только 20% компаний в ФРГ считают, что смогут частично заменить СПГ. Авторы исследования указывают, что риски, связанные с остановками поставок газа, высоки для экономики Германии.

Отмечается также, что 70% компаний в стране заявили о повышении затрат на электроэнергию. Кроме того, около 25% фирм отметили перебои с поставками, которые они увязывают с конфликтом на Украине.

Опрос проводился Институтом по исследованию рынка труда и профессиональных исследований (IAB) в период со 2 по 20 мая, в нем приняли участие порядка 1980 компаний.