МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Большинство компаний Германии — 58% — не смогут в краткосрочной перспективе заменить российский газ, показывают результаты опроса, опубликованного в журнале Wirtschaftsdienst.
Согласно результатам, только 20% компаний в ФРГ считают, что смогут частично заменить СПГ. Авторы исследования указывают, что риски, связанные с остановками поставок газа, высоки для экономики Германии.
Отмечается также, что 70% компаний в стране заявили о повышении затрат на электроэнергию. Кроме того, около 25% фирм отметили перебои с поставками, которые они увязывают с конфликтом на Украине.
Опрос проводился Институтом по исследованию рынка труда и профессиональных исследований (IAB) в период со 2 по 20 мая, в нем приняли участие порядка 1980 компаний.
https://1prime.ru/energy/20220615/837180850.html
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