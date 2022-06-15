МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Польская нефтеперерабатывающая компания PKN Orlen намерена инвестировать в энергетический сектор чешской промышленности более 10 миллиардов крон (около 435 миллионов долларов), сообщил премьер Чехии Петр Фиала. СМИ: Байден нашел виновного в одной из главных проблем в США

"Во время переговоров с руководителями компании PKN Orlen мы говорили о нескольких проектах в сфере энергетики Ключевой была дискуссия об обеспечении достаточного количества нефти, но прежде всего, бензина и дизтоплива, для чешского рынка. Руководители фирмы пообещали инвестиции в чешскую энергетику в объеме, превышающем 10 миллиардов крон и более открытое информирование о своей политике ценообразования", — написал Фиала в своем аккаунте в Twitter по окончании переговоров с руководителями польской компании.

Польская компания PKN Orlen уже весьма давно присутствует на чешском рынке и регулярно увеличивает объем инвестиций. В частности, в 2021 году она инвестировала здесь 8,5 миллиарда крон (около 370 миллионов долларов), а в первом квартале этого года – 2,4 миллиарда крон (около 104 миллионов долларов).

Данные средства были направлены на модернизацию производственных технологий на обоих принадлежащих фирме PKN Orlen чешских нефтеперерабатывающих заводах — в городе Литвинов на северо-западе страны и городе Кралупы-над-Влтавой неподалеку от Праги. Кроме того, инвестиции предназначались для восстановления установок частичного окисления водорода, строительства установки для производства жидких углеводородов DCPD, строительства еще одной печи крекинга, а также для установки по производству этилена и дальнейшего развития сети автозаправочных станций в Чехии.