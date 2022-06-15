МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Стоимость бензина Аи-92 и дизельного топлива снизилась в России в период с 4 по 10 июня на 2 копейки, до 47,21 и 54,40 рубля, следует из материалов Росстата. Цены на борщевой набор в России продолжают снижаться

Бензин начал дешеветь в РФ на неделе с 4 по 11 марта впервые с сентября 2021 года. Цены еженедельно снижаются уже более трех месяцев подряд.

Стоимость марок Аи-95 и Аи-98 осталась прежней, составляет 51,27 и 60,12 рубля соответственно.

Снижение цен на бензин было зафиксировано в 13 регионах. Больше всего он подешевел в Чеченской Республике — на 0,9%. Подорожание бензина Росстат зафиксировал в Ульяновской и Сахалинской областях — на 0,3% и 0,2% соответственно.

В Москве и Санкт-Петербурге за прошедший период цены на бензин не изменились.