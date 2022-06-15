МОСКВА, 15 июн — ПРАЙМ. Евросоюз намерен использовать египетскую инфраструктуру для закупок израильского и египетского газа, а также топлива из других источников в Восточном Средиземноморье, говорится в сообщении Еврокомиссии по итогам визита главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в Египет. Эксперт прокомментировал транзит украинского зерна через Молдавию

Ранее в среду ЕС, Египет и Израиль подписали меморандум по поставкам газа через египетские терминалы на Средиземном море.

"Три стороны намерены сотрудничать для обеспечения стабильных поставок газа… Газ будет поступать из Израиля, Египта и других источников в регионе Восточного Средиземноморья и поставляться в Европу через египетскую инфраструктуру экспорта сжиженного газа", — говорится в сообщении.

В ЕС подчеркнули, что интенсифицируют сотрудничество в энергетической сфере с Египтом "с учетом новой геополитической реальности" и "ситуации на энергетическом рынке" после начала специальной операции России на Украине.

По словам главы Еврокомиссии, тот факт, что топливо из Средиземноморья будет перерабатываться на египетских предприятиях по сжижению газа, превратит Египет в региональный энергетический центр. "Это важный шаг на пути к энергетическому обеспечению Европы, который также превращает Египет в региональный энергетический центр", — сказала фон дер Ляйен.

Ранее Еврокомиссия предложила специальный план для Евросоюза, направленный на постепенное снижение зависимости от поставок российских энергоресурсов. План предусматривает переориентацию на альтернативных поставщиков, наращивание доли возобновляемой энергии и режим экономии.