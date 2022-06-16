МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Правительство Чукотки и дивизион госкорпорации "Росатом" по ветроэнергетике "НоваВинд" в рамках Петербургского международного форума подписали соглашение о сотрудничестве в области ветроэнергетических проектов в регионе, сообщают власти автономного округа. Путин перед выступлением на ПМЭФ обсудит вопросы развития автопрома

Документ подписали губернатор Чукотки Роман Копин и генеральный директор АО "НоваВинд" Григорий Назаров.

"Заключение соглашения направлено на изучение возможности сооружения ветроэнергетических объектов на Чукотке и организацию сотрудничества при подготовке строительства ветропарков общей установленной мощностью до 30 МВт и вводом в эксплуатацию не позднее 2027 года", — говорится в сообщении.

Назаров отметил, что сегодня у компании есть большой опыт строительства и эксплуатации ветропарков на юге РФ. "Появление ветропарков в северных регионах России не только создаст условия для снижения углеродного следа, но и внесет значительный вклад в диверсификацию энергетической системы с учетом географических особенностей региона", – приводят власти слова Назарова.

Копин добавил, что Чукотский автономный округ – на 100% арктическая территория. Здесь часто дуют ветра, и у региона уже есть позитивный опыт эксплуатации ветропарков и солнечной генерации. "Практика показывает, что это хорошая альтернатива, особенно в отдаленных населенных пунктах – снижается потребность в доставке топлива, улучшается экологическая обстановка", – отметил Копин.

АО "НоваВинд" основана в сентябре 2017 года. Компания сосредоточила управление всеми компетенциями "Росатома" в ветроэнергетике — от проектирования и строительства до энергетического машиностроения и эксплуатации ветроэлектростанций. На сегодняшний день АО ввело в эксплуатацию 720 МВт ветроэнергетических мощностей. Всего до 2027 года "Росатом" запустит ветроэлектростанции общей мощностью порядка 1,7 ГВт.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.