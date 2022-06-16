МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Проблемы с предложением газа на рынке из-за закрытия крупного американского завода сжижения, а также вследствие ограничения поставок по газопроводу "Северный поток", могут привести к снижению деловой активности в Европе, так как рекордные цены на газ будут повышать издержки бизнеса, прокомментировал РИА Новости старший персональный брокер компании "БКС Мир инвестиций" Александр Бартенев. Газовый каннибализм: что будет с Европой без российского сырья

"Баланс спроса и предложения газа в Европе нарушается, за месяц Европа может лишится более 2 миллиардов кубометров газа, а через несколько месяцев это может оказаться большой проблемой для домохозяйств в Европе, так как рекордные цены на газ будут истощать бюджет предприятий, как следствие, это снизит деловую активность", — сказал собеседник агентства.

Крупный американский завод сжижения газа Freeport LNG во вторник объявил, что будет закрыт после взрыва и пожара на предприятии, произошедших 8 июня, минимум на три месяца вместо ранее заявленных трех недель, а его полное восстановление ожидается не ранее конца года.

Тогда же компания "Газпром" сообщила, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" она сможет поставлять газ в "Северный поток" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах, так как на ней сейчас могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens.

В среду же компания заявила, что останавливает эксплуатацию еще одной газотурбины Siemens на "Портовой", и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

После всех этих сообщений биржевые цены на газ в Европе начали стремительно расти, превысив в среду отметку в 1300 долларов за тысячу кубометров, впервые с апреля.