МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" сохраняет план добычи газа по итогам текущего года на уровне 494,4 миллиарда кубометров, сказал РИА Новости член правления, начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Планы остаются теми же, что были в официальных документах… пока не меняются", — ответил он на вопрос, сохраняет ли компания намеченные планы добычи газа в текущем году.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.
https://1prime.ru/energy/20220616/837186777.html
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