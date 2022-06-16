МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. "Газпром" сохраняет план добычи газа по итогам текущего года на уровне 494,4 миллиарда кубометров, сказал РИА Новости член правления, начальник департамента 307 "Газпрома" Сергей Меньшиков в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Эксперт назвал последствия сокращения предложения газа на рынке для Европы

"Планы остаются теми же, что были в официальных документах… пока не меняются", — ответил он на вопрос, сохраняет ли компания намеченные планы добычи газа в текущем году.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнёром форума.