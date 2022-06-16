МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери (Iman Nasseri), что Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России. Индия опровергла заявление о нехватке топлива в стране

Отмечается, что Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию.

"В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", — сообщает агентство.

По данным Блумберг, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.

По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.