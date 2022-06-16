МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Агентство Блумберг сообщило со ссылкой на управляющего директора по Ближнему Востоку консалтинговой компании FGE Имана Насери (Iman Nasseri), что Эстония, вероятно, поставляет топливо в Саудовскую Аравию из России.
Отмечается, что Эстония, страна, не имеющая ни одного нефтеперерабатывающего завода, увеличила поставки топлива в Саудовскую Аравию.
"В действительности, скорее всего, грузы поступили из России", — сообщает агентство.
По данным Блумберг, в июне балтийская страна поставит крупнейшему в мире экспортеру нефти больше топлива для электростанций и судоходства, чем в любой другой месяц за последние несколько лет.
По словам Насери, за январь-май страна импортировала 8 миллионов баррелей топлива, большая часть из которых поступила из России.
https://1prime.ru/energy/20220616/837194939.html
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