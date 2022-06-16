С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает вопросы расширения экспортной инфраструктуры, ее диверсификации, обсуждаются ВСТО и другие маршруты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Миллер: "огромное спасибо" за цены на газ надо сказать европейскии властям

"Минэнерго сейчас работает над этими вопросами по расширению инфраструктуры поставок, диверсификации этой инфраструктуры. Поэтому такое задание дано, рабочая группа специальная создана. Рассматривают и ВСТО в том числе… и другие маршруты", — сказал он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.