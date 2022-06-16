Минэнерго прорабатывает расширение экспортной инфраструктуры
Новак: Минэнерго прорабатывает расширение экспортной инфраструктуры, её диверсификацию
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Минэнерго РФ прорабатывает вопросы расширения экспортной инфраструктуры, ее диверсификации, обсуждаются ВСТО и другие маршруты, сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
"Минэнерго сейчас работает над этими вопросами по расширению инфраструктуры поставок, диверсификации этой инфраструктуры. Поэтому такое задание дано, рабочая группа специальная создана. Рассматривают и ВСТО в том числе… и другие маршруты", — сказал он.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20220616/837195270.html
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