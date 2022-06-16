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2022
https://1prime.ru/energy/20220616/837195313.html
Новак рассказал о проблеме ограничения поставок по "Северному потоку"
Энергетика
Новости
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. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ УЧАСТВУЕТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОСТАВОК ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ", ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ КОМПАНИИ — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022
энергетика, экономика, новости, газ
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ УЧАСТВУЕТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОСТАВОК ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ", ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ КОМПАНИИ — НОВАК НА ПМЭФ
Новость дополняется