2022-06-16T15:20:00+03:00

2022-06-16T15:43:34+03:00

2022-06-16T15:20:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220616/837195313.html

Новак рассказал о проблеме ограничения поставок по "Северному потоку"

Энергетика

Новости

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https://россиясегодня.рф

. ПРАВИТЕЛЬСТВО РФ ПОКА НЕ УЧАСТВУЕТ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМЫ С ОГРАНИЧЕНИЕМ ПОСТАВОК ГАЗА ПО "СЕВЕРНОМУ ПОТОКУ", ВЗАИМОДЕЙСТВУЮТ КОМПАНИИ — НОВАК НА ПМЭФ Новость дополняется ПРАЙМ, 16.06.2022

энергетика, экономика, новости, газ

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Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60