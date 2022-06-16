Миллер не исключил борьбу Европы и Азии за "золотой СПГ"
Глава "Газпрома" Миллер не исключил борьбу импортеров Европы и Азии за "золотой СПГ"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет существенно расти в ближайшее время, и нельзя исключить, что уже в этом году европейские импортёры будут бороться с азиатскими покупателями за "золотой" СПГ, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер.
"В самое ближайшее время, буквально в самое ближайшее время, спрос на СПГ на азиатско-тихоокеанском рынке будет расти, будет расти, и существенно. Не получится так, что уже ко второй половине этого года европейские импортеры СПГ за дополнительные поставки "золотого" СПГ будут бороться с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями? Этого исключить нельзя", — сказал Миллер, выступая на ПМЭФ.
Он подчеркнул, что спрос на рынке АТР будет расти — "это абсолютно точно".
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.
https://1prime.ru/energy/20220616/837195911.html
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