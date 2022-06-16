С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 июн — ПРАЙМ. Спрос на сжиженный природный газ (СПГ) в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР) будет существенно расти в ближайшее время, и нельзя исключить, что уже в этом году европейские импортёры будут бороться с азиатскими покупателями за "золотой" СПГ, заявил глава компании "Газпром" Алексей Миллер. Миллер напомнил, что "Северный поток — 2" готов к эксплуатации

"В самое ближайшее время, буквально в самое ближайшее время, спрос на СПГ на азиатско-тихоокеанском рынке будет расти, будет расти, и существенно. Не получится так, что уже ко второй половине этого года европейские импортеры СПГ за дополнительные поставки "золотого" СПГ будут бороться с китайскими, индийскими, азиатскими покупателями? Этого исключить нельзя", — сказал Миллер, выступая на ПМЭФ.

Он подчеркнул, что спрос на рынке АТР будет расти — "это абсолютно точно".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.