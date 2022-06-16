МОСКВА, 16 июн — ПРАЙМ. Мировой спрос на нефть вырастет до допандемийного уровня в 2022 году, но свободных добычных мощностей на следующий прирост сейчас нет, сказал вице-премьер РФ Александр Новак. Новак спрогнозировал объемы добычи и цену на нефть в 2022 году

"Свободных нефтяных мощностей в мире нет… При этом мы видим ежегодный рост потребления, восстановление спроса, который упал в 2020 году, и мы к концу этого года выйдем на тот уровень, который был до пандемии по спросу на нефть. Это значит, что следующий прирост спроса — это должны быть дополнительные добычные мощности", — сказал Новак на сессии Петербургского международного экономического форума.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.