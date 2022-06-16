ВАШИНГТОН, 16 июн — ПРАЙМ. Увеличение США поставок СПГ в Европу не сможет в полной мере восполнить долю российских энергоносителей и снять зависимость европейских стран от России, считает заместитель помощника госсекретаря США Гарри Камьян. Миллер: "огромное спасибо" за цены на газ надо сказать европейским властям

"Увеличение поставок СПГ в Европу не сможет полностью снять ее зависимость от российских энергоносителей", — сказал представитель госдепартамента на слушаниях в палате представителей США в четверг. По его словам, Вашингтон взаимодействует с ЕС, а также с производителями возобновляемой энергии, в том числе американскими компаниями, для урегулирования ситуации в том числе в сфере снижения потребления газа.

Ранее в мае глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщал, что ЕС договорились с США о дополнительных поставках СПГ, планируют до лета 2022 года заключить трехстороннее соглашение с Израилем и Египтом на поставку СПГ, а также работают с Канадой над возможными поставками СПГ и водорода в рамках усилий по прекращению зависимости от России.

В РФ отмечали, что отказ от российских нефти и газа повлечет колоссальные последствия для европейской и мировой экономик.

Вскоре после начала российской спецоперации на Украине страны Запада начали вводить санкции против РФ, в частности — на российские энергоносители. Пятый пакет санкций ЕС против РФ, введенный в апреле, в частности предусматривает постепенный отказ от импорта российского угля. Страны ЕС, в числе прочего, вводят полный запрет на его поставки начиная с августа 2022 года. Шестой пакет предусматривает постепенное введение эмбарго на импорт нефти из РФ. Запрет коснется лишь поставок по морю, а поступающая по трубопроводу "Дружба" нефть не подпадает под ограничения.

Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике. По его словам, Россия не собирается изолироваться, ее нельзя жестко изолировать в современном мире.