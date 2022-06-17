МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Согласно данным оператора газопровода Nord Stream AG, поставки газа по "Северному потоку" в пятницу, вероятно, останутся практически на уровне четверга, составив около 63 миллионов кубометров на фоне ограничений на компрессорной станции "Портовая". США "душат" европейцев, а те и рады: "Газпрому" есть над чем подумать

"Газпром" объявил 14 июня, что может использовать только три газоперекачивающих агрегата (ГПА) на станции, в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. Затем российская компания заявила, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Согласно номинациям на прокачку, на газовые сутки 17 июня поставки по "Северному потоку" запланированы в объеме около 62,7 миллиона кубометров. Днем ранее они опустились до 63,9 миллиона кубометров. Это на 60% ниже майского уровня, близкого к 170 миллионам кубометров.

Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 17 июня составляет 41,7 миллиона кубометров. На этом уровне показатель держится с конца мая.