МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Федеральное сетевое агентство Германии сообщило в своем ежедневном докладе, что снижение прокачки газа по трубопроводу "Северный поток 1" сказалось на снабжении Франции, Австрии и Чехии, ситуация напряженная, но газоснабжение Германии остается стабильным и его безопасность по-прежнему обеспечена. Минэнерго работает над перенаправлением поставок газа на восток и юг

Прокачка газа по "Северному потоку" остается на уровне 40% технической мощности. "Это снижение с середины недели также сказалось на дальнейшей прокачке газа в другие европейские страны, как, например, Францию, Австрию и Чехию", — сообщает ведомство.

Агентство отмечает, что фирмы по-прежнему закупают газа у других поставщиков и сохраняется возможность закачки газа в газохранилища. Уровень их заполненности составляет 56,29%, что значительно выше для аналогичного периода в предыдущие годы.