МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. Ассоциация австрийской химической промышленности (FCIO) сообщила в пятницу в пресс-релизе на своём сайте, что австрийские власти до сих пор не выработали конкретные планы, как снизить риски остановки поставок газа из России или как распределить газ в случае чрезвычайной ситуации. Немецкий регулятор считает ситуацию на газовом рынке напряженной

Сообщается, что опасность нехватки природного газа из-за приостановки поставок из России сохраняется, несмотря на рост объемов в хранилищах, при этом энергоемкие компании химической промышленности в течение нескольких месяцев интенсивно работают над снижением рисков возможных срывов поставок.

"В то же время у политиков до сих пор нет конкретных планов, как действовать внутри отрасли в случае приостановки поставок газа", — говорится в сообщении.

По мнению FCIO, необходимо как можно быстрее определить четкие критерии, особенно для производственного сектора, по которым можно распределять дефицитные ресурсы природного газа в случае кризиса. Отмечается, что многие государства-члены уже работают над такими планами действий в чрезвычайных ситуациях, и Европейская комиссия также начала процесс консультаций.

"Цель — это наилучшая возможная основа для принятия решений в случае чрезвычайной ситуации", — подчеркивают в ассоциации.

После заявления FCIO, глава регулирующего органа E-Control Альфонс Хабер поспешил успокоить ассоциацию и заявил в эфире телеканала ORF, что Австрия в настоящее время имеет "большие объемы" запасов газа, а также может использовать альтернативные источники в случае дальнейших ограничений.