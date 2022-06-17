2022-06-17T15:41:00+03:00

2022-06-17T15:44:33+03:00

2022-06-17T15:41:00+03:00

2022

https://1prime.ru/energy/20220617/837210700.html

Байден применит "все рычаги" для снижения цен на топливо в США

Энергетика

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html

https://россиясегодня.рф

. БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ "ВСЕ РЫЧАГИ" ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА В США, ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО СОТРУДНИЧАТЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2022

энергетика, экономика, новости, бензин, сша, джо байден, топливо, повышение цен

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947637.jpg 1920 1440 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947637.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947636.jpg 1920 1080 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947636.jpg

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947624.jpg 1920 1920 true

https://cdnn.1prime.ru/images/83394/76/833947624.jpg

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60

Агентство экономической информации ПРАЙМ 1 5 4.7 96 7 495 645-37-00 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://россиясегодня.рф/awards/ 294 60