МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ "ВСЕ РЫЧАГИ" ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА В США, ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО СОТРУДНИЧАТЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН

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