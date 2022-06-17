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https://1prime.ru/energy/20220617/837210700.html
Байден применит "все рычаги" для снижения цен на топливо в США
Энергетика
Новости
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. БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ "ВСЕ РЫЧАГИ" ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА В США, ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО СОТРУДНИЧАТЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН Новость дополняется ПРАЙМ, 17.06.2022
энергетика, экономика, новости, бензин, сша, джо байден, топливо, повышение цен
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
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МОСКВА, 17 июн — ПРАЙМ. БАЙДЕН ЗАЯВИЛ, ЧТО ИСПОЛЬЗУЕТ "ВСЕ РЫЧАГИ" ДЛЯ СНИЖЕНИЯ СТОИМОСТИ ТОПЛИВА В США, ПРИЗВАЛ МИРОВОЕ СООБЩЕСТВО СОТРУДНИЧАТЬ ДЛЯ СТАБИЛИЗАЦИИ ЦЕН
Новость дополняется