С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июн — ПРАЙМ. Дружественные РФ страны на юге и в Азиатско-Тихоокеанском регионе готовы увеличивать импорт российского угля, а в отношении объявившей эмбарго Европы — посмотрим, как пройдет зима, зимой все по-другому воспринимается, заявил министр энергетики РФ Николай Шульгинов журналистам в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Путин заявил, что цены на нефть и газ поднимаются из-за действий США

"Мы уже находим партнеров в дружественных странах, ищем возможность перенаправления углеводородов, работаем. Нельзя же ждать — эмбарго объявили на нефть, нефтепродукты, на газ — нет, но мы ожидаем, что это все равно закончится… Мы должны (работать — ред.) на опережение, не мгновенно сразу перенаправить, но работа такая идёт, задачи поставлены, и мы над ними работаем", — сказал он.

"Конечно, мы ищем, у нас есть партнеры, которые хотят увеличить объемы угля. Сейчас, в этой ситуации, не очень хотелось бы называть эти страны дружественные… но будем перенаправлять, есть страны на юге, есть в странах АТР", — рассказал глава Минэнерго.

"С углем, казалось бы, эмбарго объявили, но в то же время есть информация о том, что даже угольные станции в Европе, которые вывели из эксплуатации, начинают их вводить. Поэтому посмотрим, как зима пройдет, зимой все по-другому воспринимается", — добавил министр.

В Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня проходит юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум. Информационным партнером выступает РИА Новости.