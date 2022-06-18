МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Сокращение поставок природного газа из России вынудило европейские коммунальные предприятия использовать резервы, которые обычно используются в разгар зимнего сезона, пишет Bloomberg. Россиянам раскрыли, почему “Газпром” не бьется за “Северный поток”

Одним из последних признаков эскалации энергетического кризиса в регионе стало падение уровня хранилищ на этой неделе впервые с середины апреля, когда трейдеры обычно начинают пополнять запасы, свидетельствуют данные Gas Infrastructure Europe. Из-за этого фьючерсы на газ демонстрируют самый большой недельный прирост с момента начала спецоперации.

Россия сократила поставки в Италию, Германию, Францию и Австрию, что совпало с остановкой на крупном заводе по сжижению природного газа в США. Это означает, что в ближайшие месяцы из-за Атлантики будет поступать меньше топлива.

По состоянию на вторник складские помещения в Европе были заполнены примерно на 52%, а последние данные GIE показали снижение на один процентный пункт.

По словам Wood Mackenzie Ltd., в худшем случае, когда газопровод "Северный поток" будет полностью перекрыт, регион не сможет достичь уровня запасов, установленного Евросоюзом, к началу отопительного сезона в ноябре, и регион может полностью исчерпать запасы к январю.

"Газпром" в начале недели сообщил, что из-за ограничений на компрессорной станции "Портовая" сможет поставлять газ по "Северному потоку" в объеме до 100 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах. Из-за задержек в ремонте агрегатов Siemens на станции могут быть использованы только три газоперекачивающих агрегата, при этом в среду "Газпром" заявил, что останавливает эксплуатацию на "Портовой" еще одной газотурбины, в связи с чем с 16 июня сможет поставлять не более 67 миллионов кубометров газа в сутки.

По данным Bloomberg, из-за антироссийских санкций ключевое оборудование для работы газопровода не может вернуться после техобслуживания из Канады.