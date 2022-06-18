МОСКВА, 18 июн — ПРАЙМ. Данные оператора газопровода Nord Stream AG свидетельствуют о том, что транзит "голубого топлива" по главному маршруту поставок российского газа, "Северному потоку", в субботу на фоне ограничений на компрессорной станции (КС) "Портовая" может остаться на уровне пятницы — чуть выше 60 миллионов кубометров, что составляет около 40% от максимальной мощности магистрали. Европейская любовь к соседу: Германия оставила Францию без российского газа

Согласно сообщению "Газпрома" от 14 июня, он может использовать на станции только три газоперекачивающих агрегата (ГПА), в частности, из-за задержек в работе немецкой Siemens. На следующий день "Газпром" заявил, что останавливает на "Портовой" еще одну газотурбину Siemens и с 16 июня сможет поставлять в "Северный поток" не более 67 миллионов кубометров в сутки при плановых 167 миллионах.

Заявки на прокачку показывают, что на газовые сутки 18 июня поставки по "Северному потоку" они запланированы в объеме около 62,2 миллиона кубометров. Днем ранее объем транзита составил почти 62,4 миллиона кубометров. Это на 60% ниже майского уровня, близкого к 170 миллионам кубометров, примерно 40% от максимальной мощности магистрали.

Прокачка по другому коридору — через газотранспортную систему Украины — остается на уровне предыдущих дней, следует из данных "Оператора ГТС Украины". Заявка на транзит газа через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" на 18 июня составляет 41,4 миллиона кубометров по сравнению с 41,7 миллиона кубометров днем ранее. На этом уровне показатель держится с конца мая.

В то же время биржевые цены на газ в Европе на этой неделе — после сообщений о снижении поставок по "Северному потоку" и ремонту на крупном СПГ-завода Freeport LNG в США — впервые за три месяца приближались к отметке в 1600 долларов за тысячу кубометров.