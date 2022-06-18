С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Глава "Роснефти" Игорь Сечин заявил в ходе ПМЭФ, что Европа под давлением США отказывается от газа из России и забирает СПГ у развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию. Сечин считает, что Европа совершает энергетическое самоубийство санкциями

Он отметил, что США убеждают европейские страны, что при любом сценарии сокращения поставок российского газа они не останутся без этого энергоносителя.

Тем не менее, по словам Сечина, Европа и остальной мир имеют повод для беспокойства. Он отметил, что резко нарастить добычу газа не могут даже такие крупнейшие производители СПГ, как Австралия, Катар и США.

"Усилия Штатов могут позволить нарастить добычу на величину, которая составит менее 10% от объема, необходимого для замещения российского газа. Тем самым, чтобы удовлетворить европейский спрос потребуется привлечь газ с других рынков, в основном из Азии. В итоге Европа уже закупает СПГ, предназначенный для развивающихся стран, которые не могут составить ей ценовую конкуренцию", — добавил он.

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.