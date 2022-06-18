С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — ПРАЙМ. Россия может стать инициатором альтернативной концепции энергоперехода, которая будет основана на принципах "3С" — "со-обеспечение, со-организация, со-развитие", рассказал РИА Новости на ПМЭФ директор Инфраструктурного центра EnergyNet Национальной технологической инициативы (НТИ) Дмитрий Холкин. Минэнерго пересмотрит планы развития российской энергетической отрасли

Энергопереход – мировая трансформация энергетики от ископаемых к возобновляемым источникам энергии (ВИЭ). Он тесно связан с декарбонизацией – снижением выбросов парниковых газов при производстве. Президент России Владимир Путин заявил, что углеродная нейтральность РФ должна быть обеспечена к 2060 году.

"Россия может стать инициатором и реализатором альтернативной концепции энергоперехода. Учитывая необходимость адаптации к последствиям изменения климата, ее направленность не может быть связана исключительно с увеличением доли возобновляемых источников энергии в национальном энергетическом балансе или с разворачиванием масштабного производства водорода на экспорт", — уверен эксперт.

Холкин считает, что в перспективе будут востребованы более сложные энергетические решения: природосообразные, полностью или частично автономные, быстро возводимые и масштабируемые, надежные, экономически доступные.

"В основе новой концепции энергоперехода будут положены другие принципы: со-обеспечение, со-организация, со-развитие. Это будет концепция энергоперехода, продиктованная не страхом или политическим алармизмом, а рациональным видением следующего шага развития в условиях глобальных вызовов, возвращающем общество на путь прогресса", — отметил он.

По мнению эксперта, российская модель энергоперехода в такой ситуации может стать привлекательной для многих стран мира, и "станет локомотивом развития многополярного мира и экономического роста".

Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.