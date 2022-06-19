Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружие
Экс-кацлер Германии Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружие
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БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Российский газ не использовался как оружие в ситуации с украинским транзитом в свете обсуждения запуска трубопровода "Северный поток 2" в последние годы, заявила в интервью медиагруппе RND бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель.
"Тезис на тот момент был такой: когда "Северный поток 2" заработает, (президент РФ Владимир) Путин перестанет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", — сказала Меркель, добавив, что Запад, тем не менее, гарантировал продолжение транзита газа через Украину, а к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, "Северный поток 2" так и не заработал.
"В этом смысле газ не был оружием", — признала экс-канцлер.
Отвечая на вопросы, связанные с ее многолетней поддержкой проекта "Северный поток 2" и экономического сотрудничества с Россией, Меркель заявила, что верила в "связи через торговлю… со второй по величине ядерной державой мира".
https://1prime.ru/energy/20220619/837224465.html
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