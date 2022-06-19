БЕРЛИН, 19 июн — ПРАЙМ. Российский газ не использовался как оружие в ситуации с украинским транзитом в свете обсуждения запуска трубопровода "Северный поток 2" в последние годы, заявила в интервью медиагруппе RND бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель. Немцы возмутились идеей снизить температуру отопления из-за нехватки газа

"Тезис на тот момент был такой: когда "Северный поток 2" заработает, (президент РФ Владимир) Путин перестанет поставлять газ через Украину или даже нападет на нее", — сказала Меркель, добавив, что Запад, тем не менее, гарантировал продолжение транзита газа через Украину, а к 24 февраля, когда Россия начала военную спецоперацию, "Северный поток 2" так и не заработал.

"В этом смысле газ не был оружием", — признала экс-канцлер.

Отвечая на вопросы, связанные с ее многолетней поддержкой проекта "Северный поток 2" и экономического сотрудничества с Россией, Меркель заявила, что верила в "связи через торговлю… со второй по величине ядерной державой мира".