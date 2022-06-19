РИМ, 19 июн — ПРАЙМ. Италия не готова к немедленному прекращению поставок газа из России, однако может пережить без него грядущую зиму, заявил глава ведущей итальянской нефтегазовой группы Eni Клаудио Дескалци. Меркель заявила, что российский газ не использовался как оружие

Выступая в Болонье на мероприятии, организованном газетой la Repubblica, он заявил, что в настоящее время предложение по газу от внешнего рынка превышает спрос.

"Если бы они (российские поставки) прекратились сейчас, мы были бы не готовы. Мы начнем быть готовыми осенью-зимой 2022/23 года. Нам нужно доработать все договоренности, которые мы выстроили за последние 4-5 месяцев", — сказал Дескалци.

По его словам, в настоящее время хранилища газа в Италии заполнены на 54%, к октябрю им необходимо оказаться на уровне 70-80%, чему будут способствовать выросшие вдвое поставки из Алжира.

Говоря о возможности прекращения поставок российского газа, Дескалци выразил мнение, "что при тех решительных действиях, которые сейчас ведет правительство, мы сможем пережить зиму". При худшем сценарии, отметил он, Италия должна форсировать поступление газа из других стран. "Вероятно, будет режим повышенной готовности и некоторые ограничения, но в любом случае у нас есть диверсификация (источников), которая позволит нам перезимовать", — сказал Дескалци.

На фоне снижения поставок "Газпромом" итальянские СМИ со ссылкой на источники в правительстве сообщили, что на следующей неделе власти страны могут принять решение о повышении кризисного уровня в энергетике до "тревоги" — второго из трех возможных. По сообщению газеты Corriere della Sera, это приведет к росту импорта из других источников, "сокращению спроса на газ по прерываемым коммерческим договорам" и возможному использованию альтернативных видов топлива.

Министр по экологическому переходу Италии Роберто Чинголани заявил, что Италия готова принять контрмеры в связи с сокращением поставок российского газа, но прежде необходимо понять, стабилизируется ли ситуация. В среду министр заявил, что сокращение поставок российского газа в Италию не привело к "критическим проблемам".

В четверг премьер Италии Марио Драги выразил мнение, что причины сокращения поставок газа из РФ являются политическими.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.