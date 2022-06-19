МОСКВА, 19 июн — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин смог нанести удар по наиболее уязвимому месту лидеров стран Европейского союза — их электоральному рейтингу. Об этом сообщает The Wall Street Journal. В Дании испугались надвигающегося кризиса из-за "газового коллапса"

Здесь имеется в виду решение российского лидера об изменениях условий оплаты поставок газа в Европу. Ведь, как отмечает издание, экономика ЕС во многом выигрывала благодаря дешевому импорту российских энергетических ресурсов.

The Wall Street Journal напоминает, что в ряде стран Евросоюза выборы запланированы пройдут следующей зимой. То есть именно в тот период времени, когда особенно остро будет ощущаться отсутствие российского газа на предприятиях и в частных домах Европы. Так, Германия, которая сильно зависима от поставок газа из РФ, планирует начать электоральное испытание в октябре, а Италию, которая не меньше ФРГ опирается на газ из России, в середине 2023 года ожидают общенациональные выборы.

"Подобная ситуация, несомненно, будет нелегким испытанием для лидеров ЕС. Им будет крайне сложно добиться желаемых результатов на фоне недовольства людей резким ростом стоимости энергии", — констатирует The Wall Street Journal.

Издание отмечает, что на сегодняшний день власти Европы поставлены в безвыходную ситуацию и продолжают увеличивать расходы с целью того, чтобы хоть немного смягчить удар по потребителям. Президент Франции Эммануэль Макрон приказал выделить 28 миллиардов евро для ограничения цен на газ и предоставления скидки на топливо.

Что же касается Италии, то она ввела налоговые льготы, стремясь таким образом уменьшить траты на энергию для менее обеспеченных слоев населения и ряда мелких фирм. Также в стране снизили налог на топливо и уменьшили цены на заправках для потребителей.