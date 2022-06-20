МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Положение дел в сфере с энергоснабжением в ФРГ на фоне снижения поставок газа из России остается чрезвычайно сложным. Об этом рассказал в эфире телеканала ZDF вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек. Reuters: Китай увеличил импорт российской нефти до рекордного уровня

Он назвал текущую ситуацию с "армрестлингом" с Россией.

"Все это похоже на армрестлинг. И если ранее у Москвы была "более длинная рука", то это абсолютно не означает, что наша страна не сможет стать "сильной рукой" с помощью тех усилий, что мы предпринимаем", — сказал Хабек.

Вице-канцлер Германии напомнил, что на данный момент хранилища газа в стране заполнены на 57%, и это при необходимых 90%. Он выдвинул предложение достичь поставленных целей до начала зимы, причем, как уточнил Хабек, это следует сделать с помощью покупки "голубого топлива" и "рачительности".

Хабек объяснил, что если хранилища будут полностью заполнены, то этого будет достаточно на два с половиной месяца. Он добавил, что Германия продолжит закупать газ за границей, даже в том случае, если поставок из России больше не будет.

Напомним что после введения антироссийских санкций, которые, как предполагалось, ослабят Москву, сама Германия столкнулась с беспрецедентным ростом цен на энергоносители, а также сильнейшим "инфляционным шоком". Власти ФРГ говорят о том, что хотят снизить зависимость страны от российского газа, однако пока надежной замены энергоресурсам из РФ просто не найти.