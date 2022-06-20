В Госдуме назвали украинский удар по "Черноморнефтегазу" терактом
Депутат Шеремет считает украинский удар по платформам "Черноморнефтегаза" терактом
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Украинский удар по платформам "Черноморнефтегаза" следует расценивать как теракт, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет.
"Атака на российские платформы — это теракт. По-другому это назвать сложно", — сказал Шеремет и подчеркнул, что атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры и мирные граждане.
Утром в понедельник украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадали платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.
По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, газ подается в регион в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет.
https://1prime.ru/energy/20220620/837233632.html
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