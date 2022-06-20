МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Украинский удар по платформам "Черноморнефтегаза" следует расценивать как теракт, заявил РИА Новости депутат Государственной Думы от Крыма Михаил Шеремет. ВСУ обстреляли буровые платформы "Черноморнефтегаза"

"Атака на российские платформы — это теракт. По-другому это назвать сложно", — сказал Шеремет и подчеркнул, что атаке подверглись объекты гражданской инфраструктуры и мирные граждане.

Утром в понедельник украинские военные нанесли удар по буровым платформам "Черноморнефтегаза" в 71 километре от Одессы. Сильнее всего пострадали платформа БК-1, на платформах БК-2 и БК-3 пострадавших нет. Работы на трех платформах приостановлены, идет сброс газа, чтобы остановить огонь.

По словам главы республики Крым Сергея Аксенова, газ подается в регион в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет.