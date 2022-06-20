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В Крыму оценили риски для газоснабжения полуострова
Энергетика
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Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет. Армия Украины утром в понедельник нанесла три... ПРАЙМ, 20.06.2022
энергетика, экономика, новости, газ, газ, крым, сергей аксенов
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
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МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет.
Армия Украины утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", которые установлены на Одесском месторождении.
"Газ подается в штатном режиме", — сообщил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, откачка газа, добываемого на месторождении, будет в аварийном режиме остановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи газа по газопроводу с Кубани.
"Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крым нет", — сказал Аксенов.