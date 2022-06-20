МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Глава республики Крым Сергей Аксенов заявил, что газ подается в Крыму в штатном режиме, рисков для газоснабжения полуострова нет. В Госдуме назвали украинский удар по "Черноморнефтегазу" терактом

Армия Украины утром в понедельник нанесла три удара по трем буровым платформам "Черноморнефтегаза", которые установлены на Одесском месторождении.

"Газ подается в штатном режиме", — сообщил Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, откачка газа, добываемого на месторождении, будет в аварийном режиме остановлена. Недостаток компенсируют за счет подачи газа по газопроводу с Кубани.

"Газ полностью заменяется, весь объем. Рисков никаких с точки зрения газоснабжения для Крым нет", — сказал Аксенов.