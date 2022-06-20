МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Минэнерго Белоруссии опровергло информацию в интернете о задержках Минском платежей за газ из России. Премьер Белоруссии рассказал об интеграционных программах с Россией

Ранее в ряде белорусских Telegram-каналов и интернет-ресурсах появилась информация со ссылкой на источники, что якобы Минск задерживает платежи за российский газ из-за того, что на фоне укрепления российского рубля цена на него стала менее выгодной, чем было ранее.

"Появившаяся на отдельных телеграм-каналах информация о задержке белорусской стороной платежей за российский газ не соответствует действительности", — сказано в сообщении пресс-службы министерства в его Telegram-канале.

Там говорится, что с 1 апреля 2022 года расчеты за поставляемый в страну природный газ производятся в установленном порядке в российских рублях.

"По данным на 20 июня, газоснабжающими организациями республики обеспечены в соответствии с контрактными сроками расчеты с ОАО "Газпром трансгаз Беларусь" за поставленный в январе-мае 2022 года природный газ в полном объеме", — говорится в сообщении.

Белоруссия с апреля перешла на расчеты за газ в российских рублях. Соответствующие документы в начале апреля подписали министр энергетики Белоруссии Виктор Каранкевич и председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер. Цена на газ для Белоруссии в 2022 году была согласована на уровне 2021 года — 128,52 доллара за 1 тысячу кубометров.