МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В Германии планируют запуск угольных станций. Таким способом власти страны хотят сэкономить газ и обеспечить заполнение подземных хранилищ топливом до того, как придет зима. Об этом пишет журналист издания The New York Times Мелисса Эдди. В Венгрии назвали эмбарго на российский газ "выстрелом в легкие" для Европы

Ранее власти Германии проинформировали о своих планах снова запустить угольные электростанции и максимально заполнить газохранилища. Такое решение было принято на фоне угрозы дефицита после того, как Москва постепенно снизила объемы поставок этого топлива в Европу.

Министр экономики ФРГ Роберт Хабек, правда, не смог дать точного ответа на вопрос о том, сколько конкретно угольных станций будет снова введено в эксплуатацию. Во время своего очередного выступления он подчеркнул, что, являясь членом партии зеленых, он сам крайне недоволен всем происходящим, однако решение по запуску угольных станций является необходимостью в сложившейся ситуации, чтобы к началу зимы газовые хранилища должны быть полными. "Это наш приоритет", добавил он.

Предполагается, что закон, который разрешит вернуться к использованию угля для производства электроэнергии, будет принят уже в июле. Таким образом, к началу осени нужно будет уже иметь готовую схему, которая даст возможность компаниям покупать газ на аукционах, чтобы в дальнейшем снизить зависимость промышленности Германии от этого вида топлива.