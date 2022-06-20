МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа, сообщает кабмин. В Белоруссии оценили влияние санкций на белорусскую и российскую экономики

"Поскольку риск нехватки газа увеличился, кабинет министров сегодня принял решение отменить ограничение для угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год с немедленным вступлением в силу. Это означает, что угольным электростанциям снова разрешено работать на полную мощность", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте нидерландского правительства.

Отмечается, что это снизит риск нехватки газа и упростит заполнение газохранилищ в Нидерландах и Европе, так как для производства электроэнергии таким электростанциями требуется меньше газа.

Это положение будет действовать в рамках антикризисного плана, разработанного властями, чтобы подготовить Нидерланды к зимнему периоду.

Также, согласно этому плану, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.

При этом в кабмине заявили, что в настоящее время в Нидерландах нет дефицита газа.