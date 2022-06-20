МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Европа и, в частности, Нидерланды не смогут заполнить в достаточной степени газохранилища к зиме без дополнительных мер, заявил в понедельник нидерландский министр по вопросам климата и энергетики Роб Йеттен. Евросоюз готов изучать случаи влияния санкций на кризис продовольствия

"Мы видим, что общие поставки газа из России в Европу быстро сокращаются. Это означает, что без дополнительных мер уже нельзя гарантировать, что мы сможем достаточно заполнить газохранилища в Европе и Нидерландах для подготовки к зиме", — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.

Поэтому, отметил он, власти Нидерландов активно принимают меры, чтобы подготовиться к зиме.

В числе таких мер — антикризисный план, согласно которому, как ранее объявил кабмин страны, Нидерланды решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

ВЛАСТИ НИДЕРЛАНДОВ ПРИЗВАЛИ ГРАЖДАН ЭКОНОМИТЬ ЭНЕРГИЮ ДАЖЕ ЛЕТОМ

Правительство Нидерландов призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету", заявил министр по вопросам климата и энергетики страны Роб Йеттен.

"Отныне каждый кубометр газа на счету, поэтому кабмин обращается к компаниям и домохозяйствам с настоятельным призывом экономить как можно больше энергии даже летом", — говорится в заявлении министра, опубликованном на сайте кабмина.

Ранее кабмин Нидерландов заявил, что вводит антикризисный план на фоне сокращения поставок российского газа в Европу. Согласно этому плану, нидерландские власти решили отменить ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа. Кроме того, газовые компании теперь должны ежедневно предоставлять правительству информацию о поставках газа.

При этом кабмин заявил, что в Нидерландах в настоящее время нет дефицита газа.