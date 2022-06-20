МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Вопросы развития туркмено-китайского сотрудничества в газовой сфере обсудили в Ашхабаде президент Туркмении Сердар Бердымухамедов и президент Китайской национальной нефтегазовой корпорации (CNPC) Хоу Цицзюнь, сообщает в понедельник Туркменское телевидение. Не попавшие под санкции товары направят в Калининград по железной дороге

Руководитель CNPC проинформировал туркменского лидера о работе корпорации в Туркмении. В частности, он сообщил, что CNPC осуществляет промышленное освоение углеводородных месторождений на договорной территории "Багтыярлык" (Счастливая) и принимает участие в обустройстве одного из крупнейших в мире газовых месторождений "Галкыныш" (Возрождение).

"Стороны отметили важность достигнутых на высшем уровне договорённостей, касающихся разработки второй очереди месторождения "Галкыныш" и строительства четвёртой ветки транснационального газопровода Туркменистан – Китай", — подчеркивается в сообщении местного ТВ.

Президент Туркмении Сердар Бердымухамедов, выступая в минувшую субботу на церемонии открытия газосборной станции, построенной CNPC в Лебапском велаяте (области), отметил, что газопровод Туркменистан – Узбекистан – Казахстан – Китай, состоящий из трех веток, позволяет ежегодно транспортировать 55 миллиардов кубометров природного газа. Глава государства подчеркнул, что для доведения в будущем ежегодных поставок туркменского природного газа в КНР до 65 миллиардов кубометров предусматривается строительство четвертой ветки газопровода.

Туркмения является лидером по объему поставок трубопроводного природного газа на энергетический рынок КНР.