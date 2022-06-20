МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. Датское энергетическое агентство предполагает, что вскоре может возникнуть ухудшение ситуации с газоснабжением в стране, а также призывает граждан королевства экономить энергию, следует из пресс-релиза организации. Турция продолжает усилия по урегулированию "зерновой проблемы"

Отмечается, что в Дании вводится режим Early Warning, который означает, "что может возникнуть ситуация со значительным ухудшением газоснабжения". Согласно релизу агентства, режим Early Warning вводится "из-за неопределенности с поставками газа из России".

"В случае нехватки газа у Датского энергетического агентства есть готовый план действий в чрезвычайных ситуациях, чтобы потребители могли отапливать свои дома на зиму. План включает, среди прочего, высвобождение аварийных запасов, и предполагает, что крупнейшие газопотребляющие компании могут полностью или частично прекратить подачу газа на определенный период времени", — отмечают в энергетическом агентстве.

В организации подчеркнули, что на данный момент ситуация находится под контролем, однако призвали "всех датчан экономить энергию".

Согласно данным агентства, в настоящий момент датские газохранилища заполнены на 75%.

В понедельник министр по вопросам климата и энергетики Нидерландов Роб Йеттен заявил, что правительство страны призывает компании и домохозяйства экономить энергию даже летом, так как "каждый кубометр газа на счету".