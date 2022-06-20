МОСКВА, 20 июн — ПРАЙМ. В Словакии могут начать разработку недавно открытых месторождений газа, они находятся в Трнавском крае на западе страны и содержат до 2 миллиардов кубометров газа, сообщила в понедельник журналистам пресс-секретарь газопоисковой и добывающей компании Nafta Мартина Штецова. Молдавия планирует получить кредит в 300 миллионов евро для закупки СПГ

"Проведенные исследования говорят о том, что месторождение близ села Малженице в Трнавском крае может содержать до 2 миллиардов кубометров природного газа. Более точные показатели появятся с началом бурильных работ. Непосредственно добычу газа наша фирма способна начать через 2-3 года", — сказала Штецова.

По данным Nafta, найденные в республике месторождения газа способны обеспечить около 10% потребления этого вида топлива в стране, ныне этот показатель составляет 1%. Около 85% необходимых республике объемов газа поставляется в настоящее время из РФ.

Планы Nafta по разработке новых месторождений газа уже сейчас наталкиваются на сопротивление экологических активистов, а также жителей Трнавского края, которые не хотят жить по соседству с бурильными вышками. В органы местной и центральной власти уже поступили от них первые протестные петиции.