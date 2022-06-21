МОСКВА, 21 июн — ПРАЙМ. Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен призвала страны ЕС не возвращаться к "грязным" источникам энергии после решений о снижении использования ископаемого топлива из-за энергокризиса на фоне антироссийских санкций. The New York Times: Германия снова возвращается в "угольный век"

ФРГ и Австрия ранее объявили о возвращении в эксплуатацию угольных ТЭЦ, чья работа была остановлена, на фоне снижения объемов подачи газа из России. В свою очередь, Нидерланды в понедельник решили снять ограничения на работу угольных электростанций на период с 2022 по 2024 год, чтобы снизить риск нехватки газа.

"Нам нужно быть уверенными, что мы используем этот кризис для движения вперед, а не отката назад до грязного ископаемого топлива. Это тонкая черта, и до сих пор неясно, повернем ли мы в верном направлении", — заявила изданию Financial Times фон дер Ляйен.

Она также призвала государства продолжать сосредотачиваться на "масштабных инвестициях в возобновляемые источники энергии".

"Мы знаем, что это не только хорошо для нашего климата, но также хорошо для нашей энергобезопасности и независимости", — считает глава ЕК.

Глава Еврокомиссии подчеркнула, что ЕС предпринимает "экстренные шаги", чтобы предотвратить возможные последствия снижения поставок из России, в том числе меры по энергосбережению и "приоритизации" в области снабжения предприятий газом.

Сообщается, что до 24 февраля порядка 40% от общих запасов газа страны блока получали из России. Кроме того, деловое издание отмечает, что цены на газ в Евросоюзе выросли по меньшей мере в шесть раз со времен начала пандемии COVID-19.

По данным Financial Times, Италия и некоторые другие страны могут вслед за Германией и Австрией вновь запустить угольные электростанции.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сокращение поставок газа в ряд европейских стран связано с тем, что не возвращаются с ремонта турбины Siemens, которые использовались для подачи газа в "Северный поток", ничего преднамеренного с российской стороны нет. Песков неоднократно говорил, что Россия никогда не использовала поставки газа для того, чтобы кого-то наказывать, а продает топливо исключительно в своих интересах, для увеличения благосостояния россиян и на коммерческой основе.